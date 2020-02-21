凱基保險經紀人公司董事長由 楊甲鈞出任 23:542020/02/21 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華開發金控21日代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人公司公告，凱基保險經紀人公司董事會通過由凱基證券資深副總經理楊甲鈞出任凱基保險經紀人公司新任董事長。 (工商 ) #凱基 #保險經紀人 #董事長 #楊甲鈞 #凱基證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 緯創董事長 林憲銘勇於創新 完成DNA轉移 04:102020/02/17 企業經營 《金融股》凱基銀攜台灣之星抗疫，推低利信貸 15:062020/02/17 財經 凱基銀攜手台灣之星 領先同業提供年利率0.01％優惠信貸 15:112020/02/17 財經 凱基銀台灣之星 推超優信貸 04:102020/02/18 產業特刊 不簡單的簡約美學 「侘寂」滲透掬月董事長趙鴻鵬 18:122020/02/18 風格 簡約卻不簡單 「侘寂」美學滲透掬月董事長趙鴻鵬 18:192020/02/18 財經 高通中國區董事長：疫情不會改變陸5G發展勢頭 20:312020/02/19 財經 凱基證券防疫 線上服務全面升級 11:412020/02/20 財經 投資不出門 凱基證券開戶 線上迅速完成 04:102020/02/21 產業特刊 台股守11,700點 凱基投顧看下周指數區間11,500-12,000點 13:072020/02/21 財經 財經熱門新聞 快評》 真把長榮上萬員工當「塑膠」？ - 財經 黑天鵝狂襲…專家曝9成陸企恐爆大災難 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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