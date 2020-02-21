新冠肺炎疫情爆發讓口罩被搶購一空，即便政府做出因應措施，依舊有人買不到。有網友在臉書上看到有人開直播販售口罩，100個要價1500元，直播主還大言不慚地在直播中表示「都敢開直播了，還會怕（被抓）嗎？」，引起網友群起撻伐。

一名網友在PTT爆掛表示，有人在LINE群組分享直播影片，他將圖片和影片轉貼上來，只見一名直播主在桌上擺放一堆口罩，並且公開口罩價格「100個1500元」，他還在影片中表示「老弱婦孺優先、慢性疾病優先」、「有需要再購買」，並呼籲不要一窩蜂跟人家搶購，也不要囤貨。更表示所販售的口罩是3層防護，假如不是醫療等級、無效的話，東西不用退回，錢會退還給網友。

影片一出吸引上千人搶購，但也有人質疑直播主的做法是否違法，甚至有網友抨擊他大發災難財。對此，這名直播主坦言「沒有人會做白工，我有賺錢沒有錯，但我賺的錢絕對跟我們公司的付出不成正比的。如果人數有達到是值得的，破一個紀錄來安慰這幾年來做直播，原來做個犯法的事才能有這麼高的人數，也算是一個安慰」，而他也不客氣回嗆「自己就是發災難財、國難財的達人」。

直播影片引來網友們群起撻伐「這如果沒被抓，那前陣子（被抓）的工廠真的很衰」、「一片15，檢調是不是該查一下有沒哄抬」、「賺這種錢不怕下地獄？」、「大賺災難財，抓去鞭刑好嗎？」、「地檢署檢察官呢？該出來做事了」。

事後這名直播主也將臉書貼文刪除，並在21日下午再度開直播說明販賣口罩的理由，表示自己做事坦蕩蕩，不怕批評和調查，也坦承沒有執照卻賣醫療口罩是自己不對，只因為粉絲有需求所以才找口罩來賣，沒有賺什麼錢，純粹也只是想要賺取人氣。

(中時電子報)