恆春農會與佳冬、南州、滿州等農會及屏東縣農會合作，在中央的輔導下21日集資成立「農禾農產公司」，盼能穩定國產農品價格，杜絕哄抬情事發生。（謝佳潾攝）

恆春半島將於3月進入洋蔥產期，恆春農會為避免又因氣候或人為因素影響賣價，同時考量其他農產品也有類似狀況，特與佳冬、南州、滿州等農會及屏東縣農會合作，在中央的輔導下21日集資成立「農禾農產公司」，盼能穩定國產農品價格，杜絕哄抬情事發生。

一般來說，農民在收成後，不是自銷就是銷給農會或合作社，但因市場機制原則，有時合作社若占上風、惡意哄抬價格，不僅造成市場價格波動，農友也慘被剝好幾層皮，這種現象幾乎在各種國產農品都發生過，每每到最後，農友都只能無奈苦嘆。

恆春鎮農會有鑑於此，加上洋蔥產期將至，為避免農友再跌入此惡性循環，在與佳冬、南州、滿州等農會以及屏東縣農會商討後，多方達成共識，並成功獲中央輔導成立「農禾農產公司」，多個單位將合力把農會功能擴張並發揮到更大，保障農友權利。

「農禾公司就是產銷一條龍！」恆春鎮農會總幹事林順和說，農禾不僅要幫農友穩定市場價格、穩定收入，行銷也是重要服務，除助農友外銷農產品外，也會在特定時節進口特定農品，不讓市場供需失衡。

對此，農糧署南區分署長姚志旺給予肯定，他說，農禾有政府輔導勢必要承擔部分責任，「不讓市場供需失衡」即責任之一，如冬天恆春不產洋蔥，但會有不肖業者藉進口洋蔥哄抬價格、破壞市場平衡，此時，農禾就要付諸行動搶救危機。

(中時 )