新冠肺炎疫情擴散，有防疫大國的日本卻成為大陸以外疫情最慘重國家之一，政府防疫措施也引發民怨，其中鑽石公主號事件更是引起軒然大波。日本厚生勞動省副大臣橋本岳在推特貼出一張照片，反擊質疑聲浪，表示政府有做好防疫，但照片曝光後引起譁然，日本網友痛罵官員根本腦殘，難怪會變毒船。

日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎曾公布影片揭發鑽石公主號防疫措施相當糟糕，引發國際關注，影片如今也下架，橋本岳則在推特抨擊岩田登船無正當性，更揚言將回報厚生勞動省進行懲處。

昨(20日)橋本岳在推特上貼出鑽石公主號內部檢疫照片，得意表示政府有做好防疫措施，但透過照片可以看到，鑽石公主號兩扇門雖然區分為「清潔通道」、「不潔通道」，但中間沒有任何保護措施，且兩扇門根本相連，還通往同一個空間，根本沒有任何意義。

日本網友看到照片後憤怒灌爆橋本推特，痛罵「腦殘嗎？」、「你自爆了，白癡」、「官員無能，難怪控制不住疫情」、「天佑日本」、「日本還有救嗎」、「還岩田教授公道」、「病毒進腦了？」、「病毒是會乖乖排隊？」、「難怪會變毒船」。

事後橋本驚覺大事不妙，趕緊刪除照片，但早已被網友備份瘋傳網路。

(中時電子報)