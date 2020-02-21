去年小墾丁渡假村成功與由台灣人在泰國創辦的「泰國威爾斯國際學校」搭上線，將往年只走東京、北京等高消費城市的「亞洲研學團」帶進恆春半島，不料今年首發團遇上新冠肺炎疫情，不過他們因高度肯定台灣的防疫作為，依舊到屏東進行5天4夜的深度之旅。

泰國威爾斯國際學校創辦人李美娟說，自己與老公張耀浪都是台灣人，在泰國常以學校創辦人身份推介台灣，此次到屏東的研學團已規畫半年，不料遇上新冠肺炎疫情，有詢問家長是否取消，但家長全數表示信任台灣，當中還有家長是醫生，都盼如期舉行。

李美娟強調，為確保台灣安全，每位能成行的學童，全家在1月21日後，都必須沒有中國的旅遊史或新冠肺炎相關症狀，且學童上機前，都必須符合防疫標準，才能成行，因此，孩子們一踩到台灣的土地，格外雀躍與感動。

首發團就在日前抵達屏東，花5天4夜走訪海洋生物博物館、小墾丁渡假村、鳥8太空站、蜻蜓雅築、禮納里部落等地，當中雖僅在小墾丁渡假村留宿一晚，但承辦人黃耀寬指出，「感覺非常特別」，過程中老師頻頻誇獎台灣的防疫作為，似乎是另種台灣之光。

(中時 )