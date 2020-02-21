「第一次見面就願意讓我無套X她，還願意讓我拍照！」看到老公手機內有這樣的簡訊，人妻怎麼可能不動肝火！

桃園一對夫妻於2006年結婚，婚後育有兩名小孩，沒想到妻子發現老公居然加入「換妻俱樂部」，還邀約他人3人行，人妻驚見鹹濕對話內容崩潰，決定向法院訴請離婚。扯的是，這名人夫在外還有小三，竟有了孩子，經法院審理，除了判准2人離婚，人夫得賠償妻子207萬元外，還因外遇妨害家庭訴訟，被判刑2月，得易科罰金6萬元。

判決指出，人妻主張，夫妻倆婚後常因公司記帳問題起爭執，人妻2016年在丈夫手機內發現與另2名女子的情色對話，意外得知丈夫加入了「換妻俱樂部」瘋狂約「做愛做的事」。

內容包括，「上次跟妳之後沒幾天，當然也有跟婆，不過妳有戴套喔」、「第一次見面，就願意讓我無套X她，還願意讓我拍照」，人夫還提議3P，「她說女女，2對都接受」，甚至還大讚約炮對象，「X您真的很爽」、「哪個比較舒服？」，這位妻子崩潰後決定向老公攤牌。

人夫得知婚外情曝光後，先是苦苦哀求妻子原諒，沒想到才經過半年，老公竟嗆妻子，若是將對話曝光，就要對她提告，還揚言若要離婚，除了拿不到贍養費之外，也休想見到2個孩子，逼得人妻只能痛苦隱忍，直到某次爭吵後，狠心地丈夫竟將她敢出家門，並在家族群組中揚言提告。

忍無可忍的人妻終於請求法院判准離婚，不料，人夫竟辯稱，吵架只是夫妻間的偶發性衝突，強調自己早已誠心悔改，不過，法院勘驗各項事證及說詞，判定他毫無悔意，去年8月間判准2人離婚，人夫得付給妻子207萬餘元。

更誇張的是，人妻去年底從姪女處口中得知，丈夫婚外情的對象居然還有私生女，2人的姦情更早在2018年1月婚姻存續期間就開始了，氣得再提起妨害家庭告訴。桃園地方法院審理後，依通姦罪判人夫有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案目前上訴二審審理中。

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(中時電子報)