20200220中天新聞 劉真心臟手術、葉克膜搶救 辛龍、丈母娘陪伴

「國標舞女王」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，未料手術過程中心臟驟停，緊急加裝葉克膜搶救，至今已邁入15天，不僅親友著急，老公辛龍則是強忍悲傷，堅強地照顧4歲女兒。

其實劉真與辛龍的緣分始於2012年兩人一同擔任中視《超級模王大道》評審，在相處過程中，劉真逐漸被辛龍的貼心與真誠打動，最後在2014年戀情開花結果，步入禮堂。

辛龍是演藝圈出了名的寵妻魔人。(取自辛龍臉書)

不過劉真其實在進演藝圈之初，曾覺得自己絕對不可能嫁圈內人，她過去在節目中說：「你知道我們在錄影的時候，大家都很熱情，當然有一些男生也會跟妳開玩笑，但是那個開玩笑就是很表面的，就是有空約一下或什麼，可是之後錄完影就不了了之。但是我老公不一樣。」

她說留電話給辛龍的隔天，就接到對方電話，在聊天過程中更發現辛龍是個很善良、真誠的人，「他那時候就說他其實很想要認真的談一段感情，他覺得他的年紀也到了一個該成家立業的時候。」更不用提兩人才約會3次，辛龍就想帶劉真去見重要家人。

辛龍的真誠打破劉真對演藝圈男星的想像，因為在辛龍之前，她總覺得男藝人都在做效果、講話浮誇，因此辛龍也成為她人生第一個、也是最後一個圈內男友。

對於外界一直說兩人是美女與野獸的組合，劉真那時候也強調她從不這樣覺得，甜蜜告白：「我覺得我老公很帥很有型。」

(中時電子報)