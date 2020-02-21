中共總書記習近平21日主持中央政治局常委會議，會議指出，新冠疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。會議強調，優先保障在全球供應鏈中有重要影響的龍頭企業和關鍵環節恢復生產供應，維護全球供應鏈穩定。

新華社報導，習近平19日主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

會議強調，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效；同時，要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。

會議指出，要針對不同區域情況，完善差異化防控策略。堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，同時要全力做好北京疫情防控工作，落實非疫情防控重點地區分區分級精準防控策略等。

會議指出，要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環。要制定明確的疫情分區分級標準。復工復產，交通運輸是「先行官」，必須打通「大動脈」，暢通「微循環」。各級黨委和政府要主動服務，有序組織務工人員跨區返崗，努力保障已復工和準備復工企業日常防護物資需求。

會議指出，積極的財政政策要更加積極有為，發揮好政策性金融作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。

要加大對重點行業和中小企業幫扶力度，救助政策要精準落地，政策要跑在受困企業前面。要幫扶住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等受疫情影響嚴重的行業。要做好農產品穩產保供工作，抓好春耕備耕和農業防災減災。

會議強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

會議指出，要深化對外開放和國際合作。要加強同經貿夥伴的溝通協調，優先保障在全球供應鏈中有重要影響的龍頭企業和關鍵環節恢復生產供應，維護全球供應鏈穩定。要支持出口重點企業儘快復工復產，發揮好出口信用保險作用。要從構建人類命運共同體高度，積極開展疫情防控國際合作。

會議強調，要加大民生托底保障力度。要實施好就業優先政策，鼓勵靈活就業，做好重點群體就業工作。要強化城鎮困難群眾基本生活保障，做好基本民生商品保供穩價工作。做好疫情導致的無供養困難人群保障。及時撫恤疫情防控中因公殉職的醫務人員、幹部職工、社區工作者等，妥善照顧他們的家屬。

(工商 )