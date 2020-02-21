據澳洲國營《澳大利亞廣播公司》(ABC)獨家取得的文件顯示，去年與台灣斷索羅門群島政府曾透過一名大陸商人與北京交涉，以期獲得高達1000億美元的貸款，這筆鉅款幾乎是這個太平洋島國國民生產總值(GDP)的77倍。而這筆索羅門幾乎無力償還的貸款，還要先被所國財長抽取11%的「經紀顧問費」，總數達110億美元，相當於所國全年GDP的8.46倍。所國議員認為，「這根本是個騙局」。

報導說，文件顯示索羅門群島財政部長哈里．庫馬（Harry Kuma）參與了有關貸款的討論，庫馬已向《澳大利亞廣播公司》確認了這份文件的真實性。

庫馬在回覆ABC的信中表示，「是的，這些信件是真實的。但是，令人失望的是，當媒體批評此事時，我沒有收到幕僚對此文件的建議。」

索羅門群島的GDP為13億美元，而庫馬在其中一封信中表示，原則上接受對方提議的11%佣金，為數110億美元。庫馬在信中說，他對這項資金非常感興趣，因為這會改善索羅門的經濟和人民的生活。

此一消息的曝光，距索羅門群島與台灣斷交並轉向與大陸建交的時間已有5個月。

報導說，專家對於所國政府償還款項的能力相當懷疑，有位在野黨議員甚至認為這根本是一個騙局，但做為交易中介的陸商認為一切細節都攤在檯面上。在去年11月28日庫馬寫給北京的陸商Terry Wong信中，提到「對索羅門群島可能的撥款/貸款」。

庫馬在與陸商的往來信件指出，在有關提供索羅門群島貸款的議題上，原則上接受在1000億美元貸款完成後，收取經紀和顧問費用。貸款的使用方式沒有任何限制，但建議中的基礎設施、醫療保健和教育應包括在內。

報導說，貸款內容沒有提及利率問題，只提到貸款期限為20年，但可以再協商。庫馬在隨後的信件中就提到了11%的經紀和顧問費用問題。

這些文件讓索羅門群島中央銀行拉拉瓦(Denton Rarawa)相當擔憂，他說，一個只有10億美元產值的經濟體，卻要借貸1000億美元，還款能力令人憂心。至於11%的顧問經紀費，確實偏高。索羅門群島在野黨議員肯尼洛里亞（Peter Kenilorea Jr）表示，1000億美元根本是個不切實際的幻想，看起來也不像是真的。

報導說，ABC在採訪Terry Wong時，他堅決否認貸款是個騙局，強調他的財團還在考慮是否要繼續進行這個貸款案。

(中時電子報)