華山基金會新化愛心天使站在地服務滿10年，21日舉辦感恩茶會。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

華山基金會新化愛心天使站在地服務滿10年，為感謝在地長期支持的善士、義工們，21日舉辦感恩茶會，邀長輩及善心支持者同樂，並一起DIY長壽花小盆栽，現場氣氛溫馨愉快，阿公阿嬤們都說好開心。

華山10周年感恩茶會於新化區農會5樓會議室舉辦，新化區農會總幹事陳榮賢、救國團台南市新化區團委會會長陳珮琳也到場同樂。台南市環保局班長郭祈財帶領長輩、義工與來賓們，利用洗衣精等等的容器改造成盆器，種下象徵福壽安康的長壽花。

因應新冠肺炎疫情蔓延，茶會也由華山大內站站長葉重毅進行防疫宣導，並進行有獎徵答，現場長輩反應熱烈，爭相舉手回答問題。

華山基金會已在大台南地區成立39個愛心天使站，免費為2500名三失長輩提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，新化站在地服務10年，陪伴逾200位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，新化站站長黃亭菀表示，希望更多善心人士加入愛老人行列，照顧更多在地孤老。

(中時 )