美國又傳出政策上對可能未來賣給中國晶片設備等都要申請許可，對半導體又是一拳；且蘋果調降財測加上中國因疫情停工恢復不如預期，使得台灣電子公司獲利可能下修。惟美四大指數頻創歷史新高、中國深圳指數演出破底穿頭，台股拉回仍具上漲潛力，包括矽晶圓、半導體、伺服器相關、疫情相關及宅經濟股等可密切追蹤。

蘋果因大陸疫情缺工調降降首季財測、美國政府又有意對輸往中國晶片改以申請許可，對於台股三王台積電、大立光、鴻海等都具有一定程度影響，使得台股要回補農曆年後跳空下跌缺口難度提高，只能偏向個別股調整。蘋概股受影響較大了。不過在美中兩大股市同步強勢下，台股低檔仍具有一定支撐。

全世界兩個焦點─美、中股市近一周表現都相當搶眼，美國四大指數陸續創新高，在持續降低的失業率以及企業財報超過七成優於預期下，包括道瓊、標普、Nasdaq及費半指數都屬於創新高拉回再創新高的多頭走勢。包括微軟、亞馬遜、谷歌、臉書等都相當不錯；晶片股輝達及ＡＭＤ也強勢；最新預估美國企業今年獲利將可成長八％，而資金持續集中在科技總市值高個股。微軟、谷歌以及今年補漲強勁的亞馬遜，總市值都超過一兆美元，強大吸金能力，吸引全球ＥＴＦ資金不斷湧進推升總市值。最近甚至有分析師認為總市值第二名的微軟股價（目前在一八五美元附近）將挺升至二一二美元，對於微軟Azure雲端業務發展前景深具信心，認為三年後微軟商業雲端業務營收將超過一千億美元。而另一看好要素是５Ｇ的運用與串流，使微軟在遊戲市場上重新獲得投資人的關注。其實微軟只是一例，包括亞馬遜、谷歌、臉書等，隨著總市值不斷擴大，幾乎吸引矽谷各方好手進駐，花費很大心力在雲端這塊。總市值越高越在科技業中不管是併購或發言權都將享有極大優勢，呈現大者恆大。

美股強勢ＶＳ中國股市破底翻

隨著美元指數登上九九之上，顯示資金還是流向美國，而且即便是新冠疫情影響全球消費，聯準會還有降息可刺激經濟，所以美股還是強，如同川普所言，四大總市值上兆美元公司，就是令美國再次偉大的表徵。

美股有多頭總司令川普坐鎮，在今年底選舉前看起來多頭還是占優勢，尤其是中國突發疫情，壓抑與美國競爭的本錢。四大指數近期都創歷史新高，惟日ＫＤ值也來到歷史高峰，短線有拉回壓力，但只要月線─標普三三○○點、道瓊二九○○○點、Nasdaq九四○○點、費半一九○○點不破都屬強勢。未來可能很快看到四大指數挑戰整數價位，如道瓊三萬點、Nasdaq一萬點、費半兩千點。

相對美國目前享有近二○年來的繁榮經濟，中國就遇到麻煩，新冠肺炎的延燒仍是進行式，確診及死亡人數持續上升，但中央已放出近三兆人民幣資金，以防企業停工引發營運倒閉。而豬肉價格持續大漲，元月份消費物價指數竟然超過五％，內需及外銷卻面臨很大壓力。不過對於股市則是國家隊繼續拉抬，其中深圳股市呈現Ｖ型反轉拉升，已穿越近兩年高點一八二九點，走破底翻穿頭模式。

不過本周最新消息，儘管中國大陸正在為了新冠肺炎疫情而封城，川普政府卻現正考慮對中國大陸採取新的貿易措施。這次華府把矛頭指向了晶片製造設備，研議禁止中國大陸企業使用美國的晶片製造設備，此舉是為切斷大陸取得關鍵半導體技術的可能而產生的最新措施。商務部正計劃修改外國直接產品原則，也就是限制外國企業採用美國用於軍事或者國家安全的技術，如果想要使用美國的設備製造晶片提供給華為的話，要求全球的晶片廠商必須申請使用許可。這跟先前限制含有美國技術從二五％降至十％不同，似乎只要含美國技術賣給華為就需要美國同意，也就是全憑美國認定可以或不可以賣，此舉令中國科技股又出現危機。

美國對中國出招台積電為指標

美中兩國股市值續競飆，也令油價脫離跌破四九美元危機，市場對於風險性資產燃起信心。而先前兩周巴西、泰國、菲律賓等已降息，中國大量釋金給企業超過一兆人民幣，等同降息，並且近期中國人民銀行、銀保監會等金融部委再推組合拳，以「應貸盡貸、應貸快貸」原則，再降企業融資成本。推出對企業加速發放優惠貸款、降低擔保費率並擴大擔保規模、允許銀行進一步提高不良貸款容忍度等多項措施。日本調降經濟成長率，擴大寬鬆政策是必然。若聯準會再降息，市場資金將是滿滿。

資金走在景氣之前，不管國際貨幣基金會調降經濟成長率，全球股市除了東南亞較弱外，表現都不錯。

但台股最近較麻煩，十六日傳出新增病例且死亡，對於人心影響較大，是否社區傳染待觀察；再則美國果真祭出要賣給中國半導體晶片需其同意，要知道包括矽晶圓、半導體設備及機器、伺服器晶片乃至DRAM、晶圓代工等等，或多或少都含有美國技術，若美國對中國半導體業嚴格控管，這些相關公司如美光、三星、海力士等等賣到中國就須美國許可，股價聞訊都更跟著出現較大幅度拉回，台灣的台積電、聯電也不例外。短線上台積電日ＫＤ值交叉向下，可能需要一段時間消化利空，等待技術指標落底。惟科技發展是向前進，台積電擁有最先進製程，整理後未來還是首選個股，這次已經填補跳空下跌缺口三三三元再拉回，預計低檔三一○至三二○元將有支撐，中長線逢低還是可以注意。另需注意外資是否持續大賣台股，若如此對台股不利。

中國廠停工的確會影響今年獲利，蘋果首當其衝，外資開始對於電子業遲遲未能復工恢復正常生產做出獲利下調評估報告，包括穩懋、聯發科、譜瑞ＫＹ、精測等都在名單中，外資假設科技廠第一季營收衰退二○至四○％，毛利率與固定營運開支沒有改變，台股電子股今年全年獲利恐將減少七至十五個百分點，推測市場目前已經預期電子產業第一季獲利表現不優，而中國延後開工也將影響到民間消費，且對於今年全球手機銷售都下修超過二成，根據研究機構TrendForce最新報告，受疫情影響，預估今年首季智慧手機生產量將較去年同期衰退約十二％，為歷年同期最低，今年全年生產總量預估為十三．八一億支，年減一．三％，為一六年來新低，若疫情持續升溫，不排除持續下修數據。熱門的５Ｇ手機銷售從預估可賣二．四八億支，下修至一．九六億支。TrendForce也大幅下修今年第一季全球筆電出貨量的預估值，季減幅度則從原估的二成以下擴大至約三～四成。台灣內需也呈現急凍，政府預計將推升類似消費券刺激措施救經濟。

現階段資金行情勝過基本面。中國的兆易創新、中興通訊、風華高科、中芯半導體、藍思科技、長電科技等股價創高，對照回台股的旺宏、華邦電、聯電、日月光、華新科、國巨、台積電及蘋概股等科技股卻表現未如中國像似族群，所以說不是中國科技股太高就是台股相對偏低！

短線上大盤日ＫＤ值高檔向下，指數正在跌破季線及月線，市場對於一一八五○至一一九五○點壓力還是擔心。低檔一一五○○點具支撐。依據SARS經驗發現，當疫情還沒完全獲得控制之前，股市隨消息面變化，而當疫情獲得控制、狀況趨穩時，行情則會重新回升到起跌點，何況還有美國動作干擾。

雲端伺服器迎來利多

輝達及ＡＭＤ業績好，主要是都推出新晶片以及受惠谷歌、亞馬遜、臉書、微軟等超級總市值且有錢公司擴增資料中心，對相關晶片需求旺，而這也對伺服器需求增；而經過這次疫情，像是阿里巴巴就發展遠端辦公，以及學生透過網路學習，雲端伺服器更將確認具有主流地位，對伺服器相關股是利多，先前緯穎股價已大漲超過七五○元，接下來代工的華擎、微星、技嘉、勤誠，未來業績可望看好，這系列可留意。

矽晶圓主要產能都在中國以外，且中國投入晶圓代工廠增多，對於矽晶圓需求只多不少，日本的高勝及信月展望看好且股價逆勢先漲，對於台灣的環球晶具加分作用，詳見前文。

傳產內需股這次觀光、餐飲、旅館、航空等受疫情殺傷力最大，政策已在計畫發行類似消費券以彌補，依過去經驗，一旦疫情過後，將有報復性消費出現，對於這些受害股，利空中也可留意食品股的聯華、大成。

和益擁利差＋受惠清潔用品量大增

新冠肺炎疫情延燒尚未見到高峰期，政府衛生主管機構不斷提醒進出重要醫院、地區時須戴口罩，除此並不一定要戴口罩，但是台灣口罩廠廠被徵用，口罩依然是防疫熱點；其實最重要是是勤洗手、消毒，所以也造成消毒水搶購，諸如乾洗手等清潔用品市場需求量大。防疫股因為疫情而股價大漲，先是口罩再來是清潔用品股，如恆大、康那香、毛寶等等，一個半月股價都上漲超過一倍。清潔用品需求旺，相對對上游有關原料烷基苯、非離子界面活性劑用量就會提高。最近跟非離子界面活性劑有關的磐亞股價從十元以下，大漲至十四．二五元，元月營收雖年減十二．八％，但二月可能增幅不少。再則可注意就是和益，和益主要產品為烷基苯、壬酚，烷基苯主要作為為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料，農曆年後因疫情擴散，大陸廠商復工延後關係，據了解原本接單能見度由第一季拉長到第二季，現在已經到第三季，也對烷基苯價格有所刺激，每噸報價來到一千二百美元，相對原料苯價格隨油價走低而下跌至六百多美元，中間利差可觀。

該公司元月營收雖月減六．七％，但是看看去年十二月營收八．二六億元，是近年來少見高峰，年增高達四四．三％；且元月營收儘管營運天數少，但較去年同期增加二四．二％，可以預期二月營收將持續上升，三月以後各級學校正式開學後，對清潔用品需求量更大，和益烷基苯年產能約十二．三萬噸，台灣市占率為九八％，全球市占率二．九九％，算是很高，第一季乃至上半年業績將會更好，最重要是獲利因利差會明顯上升，這將是很久沒見到。去年該公司ＥＰＳ約○．五元，每股淨值十四．二九元，預估今年有機會向一．五至二元挑戰，目前股價還低於淨值，且近農曆年後股價漲幅不到二成，成為防疫股大漲後的遺珠，逢低可注意。

全文及圖表請見《先探投資週刊2079期》

(中時電子報)