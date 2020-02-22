《Pokémon GO》二月份活動多多，繼「寶可夢點亮2020台灣燈會」、神奧慶典、情人節特別活動之後，官方先前已宣布的 2 月社群日將在 22 日正式起跑。主角透過訓練家(《Pokémon GO》用戶)票選出來，主角是「獨角犀牛」，活動相關內容已經完整公布，快作好萬全準備，準備出發抓寶去吧！

《Pokémon GO》2 月社群日活動細節如下：

1.活動時間：2 月 22 日星期六。北半球活動時間 11:00-14:00；南半球活動時間 15:00-18:00。

2.活動內容：(1)主角寶可夢獨角犀牛在活動時間會在野外大量出現，夠幸運的話，還有機會遇見異色獨角犀牛。(2)獎勵：捕捉寶可夢可獲得的星星沙子 X 3。(3)活動結束後兩個小時內讓獨角犀牛進化至超甲狂犀，可以學會社群日特殊招式「岩石炮」，這無法透過特殊招式學習器在之後學會。

由於要將獨角犀牛進化至超甲狂犀，必須要有神奧之石特殊道具。為了讓訓練家們可以進化順利，《Pokémon GO》官方指出，在 2 月 22 日當地時間 00:00~24:00 期間無論參與一般獎勵或是特殊獎勵的GO對戰聯盟賽事，每一次完成GO對戰聯盟的對戰場次(5場)，無論輸贏成績，就可以獲得 2 顆神奧之石。因為每個訓練家一天總多可以參加 25 場GO對戰聯盟賽事，所以 2 月 22 日社群日當天，每一位訓練家最多可以獲得 10 顆神奧之石！

在《Pokémon GO》當中，需要神奧之石才能進化的寶可夢還不少，除了獨角犀獸(獨角犀牛進化一次後)之外，還包含：電擊獸、鴨嘴火獸、狃拉、波克基古、天蠍、黑暗鴉、夢妖、徬徨夜靈、毒薔薇。所以就算是 2 月社群日不想用來進化獨角犀獸的話，保留下來也是很好用的！

活動時間內，訓練家們可以將自己與活動中認識的朋友，拍攝相關的活動照片，並且以 #PokemonGOCommunityDay 的標籤(hashtag)在社群上分享，就有機會被官方收集到，公布在官方部落格上跟所有玩家們分享唷。

(中時電子報)