新冠肺炎疫情的黑天鵝持續擴散，大陸多個城市為阻斷疫情，目前仍處於封鎖狀態，導致許多工人無法返廠工作，嚴重衝擊大陸經濟的核心力量─中小企業。專家調查顯示，超過8成的中小企業認為，手頭的現金3個月就會燒光；而如果疫情超過半年，有9成企業可能難逃破產命運。

新浪財經報導，清華大學經濟管理學院教授朱武祥，在2月初發表一份針對995家中小企業受新型肺炎疫情影響調查數據，問到帳上現金還能維持營運多久？34%的企業，只能維持1個月；33.1％的企業，可以維持2個月；17.91％的企業，可以維持2個月，也就是85.01%的企業最多維持3個月。

從中小企業的分布來看，廣東、江蘇、浙江和山東四省受疫情衝擊最大。根據第四次經濟普查，中小微企業主要集中於東部地區，佔全部中小微企業的61.7%；東部中小微企業平均營業收入1,085.9萬元，分別比中部和西部高11.9%和12.1%。

大陸中小企業景氣指數顯示，廣東、江蘇、浙江、山東四省中小微企業景氣指數顯著高於全國水平。除湖北地區外，四省在此次疫情中，經濟衝擊較大。

朱武祥指出，大陸多數中小企業仰賴營運帶來的收入，融資的管道沒有大型及國營企業那麼多。如果疫情持續半年以上，90%的企業將難以為繼，很可能歇業或者破產。

他認為，單靠減稅，減少員工薪資、延期貸款償還等政策可能還不夠，政府應設立國家中小企業救助或振興基金，才能幫助企業度過難關。

(中時電子報)