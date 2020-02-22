中共中央3日內接連兩度召開會議，分別是2月19日的政治局常委會會議，與21日的政治局委員會議，會議皆由中共中央總書記習近平主持。會議主題是研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作。

《新華社》報導，2月19日習近平總書記主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

會議指出，新冠肺炎疫情發生後，黨中央高度重視，習近平總書記親自指揮、親自部署。黨中央及時制定疫情防控方針政策，加強對湖北和武漢疫情防控工作的指導，舉全國之力予以支援。維護經濟社會正常秩序，保持社會穩定。

會議強調，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全黨全軍全國各族人民團結奮戰，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效。同時，要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。

會議強調，新冠肺炎疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，但我國經濟有巨大的韌性和潛力，長期向好的趨勢不會改變。要統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，把疫情影響降到最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務，完成「十三五」規劃。

會議指出，要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，暢通經濟社會循環。積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，要加大對重點行業和中小企業幫扶力度，要幫扶受疫情影響嚴重的行業，做好農產品穩產保供工作。

會議強調，要加大民生托底保障力度。要實施好就業優先政策，要強化城鎮困難群眾基本生活保障，做好基本民生商品保供穩價工作，做好疫情導致的無供養困難人群保障。及時撫恤疫情防控中因公殉職的醫務人員、幹部職工、社區工作者等，妥善照顧他們的家屬。

(中時電子報)