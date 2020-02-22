施文儀呼籲政府趕緊進行社區傳播的應對與整備 (圖／翻攝自施文儀臉書)

新冠肺炎疫情延燒，政府也全力防堵，但確診第24例、近2年無出國史的北部60歲女性感染源至今不明，也引起民眾恐慌，美國也因此將我列入社區傳播名單，政府也全力反駁。對此前疾管局副局長施文儀表示，若政府持續跟美國糾纏此事，相當不妥，陳時中也可能在這情況下被糟蹋掉。

施文儀21日晚間在臉書PO文「大巧不工，别再刻花」，他指出指揮中心依舊賣力疫調追查感染源，專業精神固然可佩，但在此時花費龐大資源追查已經不切實際的問題，放著迫切整備工作不做實在不妥。

施文儀表示，蔡英文總統應該從大局著眼，斷然下令開始防範、因應社區傳播發生後的情形。他說看到CDC的老戰友還在「刻花」，做學術層級的精緻疫調，為總統和台灣爭一個不切實際的「無社區傳播」面子，放著大局不做，陳時中被這些瑣碎之事綁架，無法思考未來方向，這樣一個防疫英雄，恐會在錯誤領導下糟蹋掉。

施文儀指出，從鑽石公主事件中可以得知，武漢肺炎傳染例高達20%，無症狀者近30%、無症狀即可傳染、低致死率(0.3%)，都指向「社區化、常態化的可能性極高」，一昧地追求「無社區傳播」已成虛榮。

施文儀說，若政府還不做社區傳播的準備，加強教育與溝通避免恐慌，恐會來不及而誤國誤民，更在文末強調「今天不做，明日必後悔」，退休老兵不得不高聲疾呼提醒。

(中時電子報)