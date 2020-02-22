新冠肺炎疫情嚴重的地區，大多集中在亞洲國家，如大陸、日本、新加坡。位於義大利北部富裕的倫巴底(Lombardy)和威內托(Veneto)地區，疫情一夜之間忽然爆發，本周五在一天內就通報了16個新增案例，其中有14例都是在倫巴底區。

週五稍早倫巴底區首先通報了6個案例，議員蓋列拉(Giulio Gallera)在記者會中說明: 發現了6起冠狀病毒病例。隨即立刻開始檢驗曾與病患接觸過的數百個人，以確定是否發生社區感染。幾個小時過後，官方發出聲明，再增加8名病患，其中5名是醫護人員。

有發現病例的幾個小市鎮，都在米蘭的東南方。當地市政府決定關閉學校、運動中心、辦公室，公共活動一律取消。

義大利衛生部長史班蘭薩(Roberto Speranza)表示，義大利政府有預料到疫情蔓延的可能性。現在正檢查所有有跟病患接觸過的民眾，人數多達上百人，但仍然必須一一檢查。

蓋列拉說明，這些新增的病例，都沒有中國大陸的旅遊史，疑似是在義大利境內被傳染。

根據《CNN》報導，義大利今天新增的第一個病例，就是在接觸過一位剛去過大陸的朋友後，身體出現不適。但這名朋友，自己卻不是病例。衛生單位正在檢測當事人，判斷這名朋友是否曾經帶有病毒，當時傳染給了周圍的人，然後自己在出現症狀之前就自體康復了。

義大利境內在星期五之前，只有三個案例，其中兩名是來自武漢的大陸人，另一名是從大陸被撤僑返國的義大利人。現在一瞬間增加了16個案例，義大利一共累積到19個病例。

(中時電子報)