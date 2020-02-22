新冠肺炎的疫情已經在全球造成超過7萬5千個病例，2200多人死亡。世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周五在記者會上嚴肅表示:「控制疫情擴散的機會越來越小，我們必須盡速行動，我仍然相信我們可以控制住疫情。」

對於媒體發問，疫情是否已達到高峰，譚德塞語帶保留地表示，大陸地區每日新增的案例數量已經下降，但是海外地區有部分國家令人憂心，例如伊朗、黎巴嫩、南韓等，特別是沒有大陸旅遊史的病例不減反增，需要特別注意。

譚德塞表示，WHO已經跟伊朗當局取得聯繫，會給予及時的醫療資源。至於伊朗因違反核武擴散條約，正處於被聯合國制裁的狀態，譚德塞說，醫療衛生為緊急狀況，不在此限。

目前海外疫情狀況為，26個國家一共有1,151個確診案例，8名病患不幸死亡。

譚德塞強調，WHO絕對不會掉以輕心，現在是疫情的關鍵時刻，之後的發展可能會往各個方向，防堵疫情必須快速，並且面面俱到。

(中時電子報)