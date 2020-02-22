老牌飲料大廠黑松（1234）100％持有的黑松商貿（蘇州）子公司2月21日復工。黑松表示，由於黑松商貿占公司整體合併營收比重相對小，僅不到5％，受當地疫情影響的衝擊相對較小；台灣市場方面，預估飲料銷售多少會受影響，但可透過強化網購通路弭平，盼將影響降至最低。

黑松並強調，公司第一時間就成立防疫因應小組，參考當時SARS的情況，研擬相關安全衛生管理措施，並由副總層級督導，定期開會討論，隨時針對疫情新的發展提出因應，現在員工每天上班都要量測體溫、使用乾洗手，並嚴格管控外賓來訪，就連面試員工都戴著口罩。

黑松以台灣內需市場為重心，整體營收占比超過九成，外銷市場目前尚不到一成，主要是大陸、香港、新加坡。據了解，為進一步擴大外銷新市場，黑松去年已有多款產品陸續取得Halal（清真）認證，本（2）月也已如期出發到杜拜參加食品展，希望進一步打開回教市場。

此外，黑松除了布局直營及非直營經銷商、便利商店、量販超市、餐飲及網購通路外，近年也積極強化「智慧型販賣機」，主打多元行動支付，且可販售飲料、餅乾、泡麵、文具、3C用品，甚至尿布、紀念品等商品，在新冠肺炎疫情的當下，這種大幅降低人與人互動的銷售模式，相對不受影響。

黑松2019年獲利表現亮眼，前三季稅後淨利大幅成長19％、達6.85億元，前三季EPS 1.7元，也高於2018年同期的1.43元，創下近三年新高，主要是受惠原物料成本下降，加上高速生產設備提升效益，使得整體生產成本降低，以此趨勢看來，全年度獲利可期。

(工商 )