因應新冠肺炎防疫需求，全聯福利中心今天（2／22）在全台門市搶先開賣「台糖酒精擦隨身包（10抽）」，首批現貨6萬包，每包售價24元，各店數量有限，售完為止。

全聯表示，「台糖酒精擦隨身包（10抽）」是採用食品級75％酒精，以及觸感綿柔的木漿纖維布，可有效去除油漬及異味，且擦拭後不留水痕，無論是嬰兒用品、辦公用具還是環保餐具等，都能輕鬆管理個人衛生，預防病菌傳染。此外，該產品採用特殊鋁箔包裝，酒精不揮發，使用效期更長久。

台糖表示，在新型冠狀病毒流行期間，為即時提供相關防疫商品讓消費者使用，故特別提供全聯販售酒精成分75％的簡易版酒精擦產品，與民眾共同防疫。

全聯指出，隨著疫情持續增溫，消費者自主防疫意識提高，讓相關防疫商品熱銷，包括洗手乳、乾洗手、漂白水、除菌噴霧等都很熱賣，為了與民眾一起偕同防疫，全聯這次也特別爭取到販售「台糖酒精擦隨身包（10抽）」，全台商品數量有限，以各店現場販售貨量為準。

(工商 )