美國疾管中心(CDC)呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)，本周五以電話記者會的形式，向美國民眾說明美國新冠肺炎的最新情況。梅森尼爾公開表示，亞洲國家，如新加坡、南韓、台灣、泰國、越南、香港與日本，都已經出現社區傳播的情況。美國疾管中心建議國人避免搭乘郵輪前往亞洲地區旅行，並已經對香港與日本發出第一級旅遊警示。

美國國務院先前已將大陸列為第四級旅遊警示地區，代表「請勿前往」。若14天內有前往湖北地區的美國民眾，返國之後必須隔離兩周。自大陸其他省份返國的民眾則需要接受健康檢查與自主檢疫隔離。而非美國公民，只要14天內有大陸旅遊史，一律禁止入境美國。

目前全美確診新冠肺炎的病例數達到34例，其中18名病患是從「鑽石公主號」搭乘包機返美的美國乘客。

梅森尼爾表示，美國尚未有社區傳播的情況發生，但不排除未來發生的可能性，甚至「非常有可能」發生。一旦出現社區傳播，疾管中心會下令關閉學校及辦公場所，避免造成大規模傳染，疾管中心正在盡全力監控每個病例，並跟各級醫院、藥局、醫療器材供應商密切合作，防堵疫情在美國擴散。如果疫情繼續蔓延，疾管中心也「準備好如何面對了」。

(中時電子報)