精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月22日)的國際新聞重點。

【1】義大利忽成重災區 一天增加16病例

新冠肺炎疫情嚴重的地區，大多集中在亞洲國家，如大陸、日本、新加坡。位於義大利北部富裕的倫巴底(Lombardy)和威內托(Veneto)地區，疫情一夜之間忽然爆發，本周五在一天內就通報了16個新增案例，其中有14例都是在倫巴底區。

【2】伊朗稱病毒恐已擴散至全國

伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）21日推文指出，該國確認今天新增13例新冠肺炎確診個案，其中2人死亡。迄今該國共18例確診，其中4人死亡。但該國擔心病毒恐已擴散至全國。

【3】航空樞紐阿拉伯聯合大公國新增2案例 累計11起

阿拉伯聯合大公國的衛生部本周五宣布，新增2起新冠肺炎的案例，一名是34歲的菲律賓人，另一名是39歲的孟加拉人。這使得阿拉伯聯合大公國的病例總數突破兩位數，累計11例。

【4】以色列失守！首起確診病例為鑽石公主號返國旅客

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號爆發新冠肺炎群聚感染。以色列衛生當局今天證實，一名以色列女性下船返國後被驗出呈陽性反應，成為以色列首位確診病患。

【5】南韓疫情大爆發 單日增百例

南韓的新冠肺炎疫情持續擴大，21日又爆增100例確診病例，全國累計病例飆至204例，其中與「新天地大邱教會」61歲「毒后」有關的病例就高達到144例。慶尚北道則傳出醫院爆發群聚感染，並出現南韓感染新冠死亡第2病例。南韓總理丁世均宣布，列大邱市及慶尚北道清道郡為「傳染病特別管理地區」。

(中時電子報)