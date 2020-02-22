小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】成都驚爆 患者治癒複檢又陽性

陸媒21日報導，成都一名新冠肺炎治癒者出院10天後複檢核酸再次呈現陽性的消息，引發部分民眾的恐慌。專家研判，最大的可能就是檢測標本的差異，或是病毒持續、少量的存留，所導致的一種延續狀態。

【2】陸海空淪陷 韓三軍官兵禁足

南韓的新冠肺炎疫情進入社區傳播階段，如今陸海空三軍也都出現確診個案，3例皆曾到訪過大邱市。其中濟州島的確診個案，是韓軍首宗病例。為防止疫情擴散，南韓國防部決定從22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視。鄰近重災區大邱市的兩座美軍基地，亦臨時關閉。

【3】防疫 紓困 振興同步 拚2月25日立法

因應新冠肺炎衝擊，昨開議的立院經朝野協商，一舉將政院及朝野8版本紓困條例，併案逕付二讀，預計下周一協商整合，周二完成立法。面對口罩之亂未解，行政院長蘇貞昌允諾3月起每日產能增至千萬片；但國民黨提警示，開學在即，多數家長仍買不到口罩，政府不能再無視民怨。

【4】返澳洲2人確診 以色列也中鏢

鑽石公主號檢測新冠肺炎陰性的各國乘客，終於陸續下船返家。但澳洲20日把164名自家人接回國後，赫然發現2人確診。無獨有偶，以色列的鑽石公主號乘客，也有1人在返鄉後證實染上新冠肺炎，這也是以國第一起確診案例。

【5】國產車恐斷料 3月下旬鬧缺車

新冠肺炎重挫全球供應鏈，裕隆日產汽車總經理李振成首度示警，大陸復工不順，許多國產車零組件庫存快見底，裕日車旗下Kicks、Livina、Sentra都面臨斷料壓力，如情況沒改善，3月下旬國產車就會鬧缺車。

(中時電子報)