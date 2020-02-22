新冠肺炎疫情爆發至今，日本是繼中國之後第二大疫情國，不少當地居民對於安倍晉三政府的防疫措施相當不滿。繼日前接見河豚業者大嘆生魚片後，安倍晉三又被爆出每次召開疫情控制會議時，會議時間竟只有短短的10分鐘，為的就是要讓媒體捕捉畫面虛應故事，讓許多日本網友極為不滿，紛紛在網上大罵安倍！

安倍政府1月成立疫情控制總部，由安倍晉三擔任司令長，不過根據日本媒體的爆料，總部成立至今已開了10幾次會議，但每次會議進行的時間大約只有10分鐘，一名官員表示，開這幾場會議的目的，就是要讓媒體捕捉安倍晉三出席的身影，幾位重要的大臣也都缺席這次的會議，因為這是對人民的作秀，官員也指出，這是安倍的慣用手法，讓人以為他有在做事。

報導中指出，14日當天安倍草草結束會議後，就前往帝國飯店享用豪華的晚餐，儘管前一天日本出現首起因新冠肺炎死亡的病例，但安倍開會時一如往常地沒有好好看待此事，只花了8分鐘結束會議。

消息曝光後，日本網友看了十分震怒，紛紛在貼文底下大罵安倍晉三：「安倍不是人，是魔鬼」、「這種人無法理解百姓的感受」、「日本人民該判他死刑」、「完全沒危機意識」、「不想再看到安倍」。

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(中時電子報)