停泊在日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪，爆發新冠肺炎群聚感染，台籍魔術師陳日昇因為日方檢驗報告出爐緩慢，差點無法趕上包機返台時間，如今順利返台讓他放下心中大石，自拍影片中也讓「穿戴防護衣加護目鏡」的畫面曝光。

陳日昇曝光在機上「全副武裝」影片。（圖／魔術師陳日昇-視覺的衝擊臉書）

陳日昇臉書PO出影片，只見當時已經返抵台灣等待下機，畫面中看到他穿戴著護目鏡、防護衣、醫療級口罩，手套等防疫裝備，接著開心表示：「終於落地了！太感動了！從來沒有一次降落回到台灣這麼開心過」，接著感謝政府及醫療人員，因為各界鼎力相助才能成功返台，並表示會繼續接受台灣醫療政策隔離監督，直言這是最棒的結局。

陳日昇機上影片。（影片／魔術師陳日昇-視覺的衝擊臉書）

得知陳日昇等國人順利返台，讓網友心情格外振奮，紛紛留言：「漫長的等待，終於盼來好消息了！恭喜平安回來」、「終於平安回來，希望所有人都能健康平安」、「全副武裝回來了，政府真的很慎重，一絲不得馬虎！很棒喔」。

(中時電子報)