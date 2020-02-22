罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，看在韓粉眼裡，當然不能坐以待斃！有一韓粉看到罷韓團體在某間銀行門口擺攤，氣得打電話給該銀行客服，表明自己是中間選民，批評該銀行怎能挺罷韓團體的行動，揚言若總經理不出面道歉，將號召更多韓粉抵制該銀行信用卡！

網友留言（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

一韓粉在臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》粉專分享某一韓粉抵制罷韓團抵的作法。內容表示：首先他打了電話給某間大賣場，問他們還有沒有其他聯名卡配合的銀行。他表明他是中間選民，他希望高雄市能夠回歸正常讓韓國瑜好好的為高雄市努力，但該銀行支持罷韓這個行為在高雄引起了很多人的反感，所以即刻起他將暫停使用該行和大賣場的聯名卡，且不去大賣場消費了。直到他們找到解決的方案

之後，該韓粉再打電話給該銀行，表明他已跟大賣場聯絡，要求跟該行終止合約了，且即日起我不會再上大賣場購物，這張卡他也會停用，直到該銀行總公司出來做個合理的解釋及道歉。該行表示，「目前也有許人打電話去公司抗議，他們並不支持罷韓的行動所，以他們會針此事了解」。

該韓粉批評，高雄分行的確有行員再簽連署書這是事實，而且他相信應該不只是高雄分行，所以請該行高層正視這件事情。他希望他們能夠開記者會出來道歉。請大家循著他提供的模式，打電話給壓力進行反制！

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

此文一出，已分想到許多韓粉社團上，許多韓粉支持這樣作！並表示，「你有志氣我有骨氣，把錢轉移你無獲利，誰餓肚皮」、「太棒了」、「我星期一就去把帳戶解約」、「唉！我們沒有1450，否則像這情況，早就電話被灌爆了」！

(中時電子報)