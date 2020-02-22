「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)退役時早已是億萬富翁，他不像大多數球員那樣揮霍度日，反而時時憂心身邊沒錢。「有時候我看看銀行戶頭，喔，我有錢。我有車，我有Audi Q8。我總是不希望那些錢讓我太安逸，所以我不亂買東西。」

韋德出身貧寒，父親早年離家，母親吸毒，他6歲時看著警察衝進家裡捉走他母親，後來靠姊姊和父親另娶的新妻子扶養。母親直到韋德進NBA時才出獄，但韋德仍然很孝順他的母親。

聯盟約有6成球員在退休之後破產，不管他們賺了多少錢都一樣。韋德生涯薪資與代言收入超過3億美元，退休後也多方投資。不過扣掉離婚、稅金、經紀人、律師、私生子這些龐大開支，他可能不如帳面看上去那樣有錢。

有趣的是他在美媒《雅虎財經》的這篇報導引起極為熱烈的迴響，大部分都是在挖苦他的。美國鄉民狂酸：「我每年只靠2萬美元生活，如果韋德擔心自己沒錢，我很樂意跟他交換。」

(中時電子報)