經濟部統計處公布我國1月份外銷訂單金額統計為353.1億美元（約新台幣1.6兆元），較上月減少84.8億美元（約新台幣2,544億元），與上年同月比較減少51.8億美元（約新台幣1,554億元），7大類項目訂單受到產業淡季及及春節因素，金額全面減少。

包括資訊通信、電子產品、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品等7大類我國主要接單項目，因產業淡季及春節工作日減少影響，1月外銷訂單較上一個月減少84.8億美元，幅度接近20％，季節調整後減幅為2.9％。若與上一年同月金額405億美元（約新台幣1.21兆元）比較，減少金額達51.8億美元。

7大類項目唯電子產品減幅較少，經濟部分析，電子產品因消費性電子產品進入淡季，對電子零組件需求下滑，晶片及IC設計業者訂單減少，但在5G布建需求增加帶動晶圓代工、封測及印刷電路板接單成長，抵消部分減幅。

分析其他項目減少原因，資通訊產品因歐美年終銷售旺季已過，接單動能減緩；光學器材因面板市場供過於求、背光模組減少等；基本金屬因春節工作日減少，鋼價低；機械產品同樣受到春節工作日減少、全球景氣不確定因素仍高影響；塑橡膠主要受到市場需求減少加上價格走跌；化學品因市場需求保守，大陸有新產能開出，加上價格低等因素影響。

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(中時電子報)