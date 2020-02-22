別太相信網路世界！現在網紅、網美正當道，不少人靠著周遊列國、在社群媒體上分享美食、美景或各種豪華旅遊照，除了打造自己的知名度，荷包也賺滿滿。但一位美國Youtuber娜塔利亞（Natalia Taylor），先是上傳多張看起來像是去峇里島渡假照，接著再釋出影片告訴外界，奢華度假照的背後，「都是在IKEA拍的」，引發網友熱議。

娜塔利亞最近在個人IG上傳多張身穿桃粉色洋裝美照，從身後背景看起來，人像是到了海島度假，由於她PO文：「女王抵達峇里島了！」讓粉絲們以為她到峇里島度假。接著場景換到看起來像是峇里島的Villa裡，她換到看起來像是戶外的地方，愜意坐在木質躺椅、手拿酒杯，看起來非常享受人生。幾天後，她換PO身穿浴袍，躺在浴缸中的美照，宣告旅程到了最後一天。當時她PO文配著圖表示：「下次該去哪個地方旅遊呢？留言告訴我，或許我即將出現在那喔！」

但其實，這一系列奢華渡假照，全都是在IKEA拍的！娜塔利亞隨後PO出影片「打臉自己」，笑說：「我才剛從峇里島回來，但問題是，從頭到尾我人都在IKEA！」原來她和攝影師朋友，全副武裝在IKEA裡面，借用店內的家具擺設場景，不顧眾人眼光拍出一系列「偽渡假照」。而她透過這些照片與影片，主要是要呼籲大家，不要全盤相信網路上的東西，

因為在當今網路發達的時代，每個人其實都有能力，透過社群媒體，為自己進行形象包裝，「想透過網路騙人，真的不難！」

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(中時電子報)