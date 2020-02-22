陸媒《環球時報》今天報導，美國官員日前聲稱大陸進行「軍事擴張」，增強海外投送能力的指控根本站不住腳，也不符合現實。大陸並不會像美國那樣追求全球軍事擴展。那些言論充分暴露出美國一些人的零和博弈思維，這種冷戰對抗思維，才是對世界和平的最大挑戰和威脅。

美國國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）20日在華府舉行「中國軍力投送和美國的國家利益」聽證會。《華盛頓時報》報導，與會官員指，大陸軍力發展迅速，給美國在亞洲乃至全球的安全都帶來威脅。美國需要開發新武器，加強與盟友的聯繫，為與大陸之間潛在的軍事衝突做準備。

《環球時報》報導，大陸海軍研究院研究員張軍社表示，上述言論只不過是一些美國高層及軍方人士為向美國大國競爭戰略靠攏所做的「政治正確」表演。為進一步增加美國國防開支，遏制大陸正常發展，這些人正費盡心思地尋找各種藉口。

張軍社強調，美國官員提出的大陸進行所謂「軍事擴張」，增強海外投送能力的指控根本站不住腳，也不符合現實。大陸並不會像美國那樣追求全球軍事擴展，在全球部署幾百個軍事基地和幾十萬軍隊。大陸僅有的吉布地保障基地主要目的是為了保障大陸海軍在亞丁灣海域的遠洋護航行動，以及執行國際維和行動，是為了更好地履行國際責任和義務。

而美方把大陸在北極地區進行科學考察的民間研究組織作為大陸擴大海外軍事存在和投送能力的根據也比較好笑。事實上，大陸在該地區沒有任何軍事存在，而美國卻常年保持在北極地區的軍事存在。

除擔憂大陸的軍力發展外，與會官員還鼓動插手台灣問題。美國前國家情報總監、曾任美軍印太司令部前身太平洋司令部司令的退役海軍上將布萊爾，在聽證會上聲稱，美國要防範大陸對台動武，就要讓大陸知道動武的風險有多大，它甚至可能導致一個「東亞北約」的成形。

對此，張軍社表示，美國政府多次表示不支持「台灣獨立」，奉行一個中國政策，但這些美國高官的言論卻與美國政府長期奉行的政策不相符，明顯干涉大陸內政。這些錯誤言論只會助長台獨勢力的囂張氣焰，製造台灣海峽緊張局勢。任何外國勢力都無權干涉台灣問題，這是大陸內政。

(中時 )