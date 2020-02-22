美國之音今天報導，世界衛生組織（WHO）警告說，國際社會必須抓緊時機控制新冠病毒疫情的繼續擴散。世衛專家組計畫今（22）日進入武漢。

世界衛生組織總幹事譚德塞21日在回答新冠病毒疫情是否處於「臨界點」的問題時說，他認為病毒依然可以控制，但「機遇之窗正在縮小，所以我們需要在機遇之窗徹底關閉前迅速行動」。

譚德塞說，「本次疫情可以朝任何的方向發展」，「如果我們的行動正確，我們就能避免出現任何的嚴重危機。但如果我們浪費時機，我們就會遇到嚴重麻煩」。

譚德塞表示，上周末抵達中國大陸的世界衛生組織領導的國家專家組，星期六將進入武漢，成員來自美國、德國、日本、俄羅斯、尼日、新加坡和南韓。

譚德塞指出，有報導說，伊朗在過去兩天內出現18起確診病例，死亡4人，他對此感到十分擔憂。他並透露，世界衛生組織已經向伊朗提供了新冠病毒的試劑。就在同一天，黎巴嫩也發現了首例新冠病毒的確診病例。

世界衛生組織全球傳染危害防備主任布里安德（Sylvie Briand）說，「我們在不同地區發現了不同的傳播方式」，「我們發現了許多多樣性，不同的疫情爆發顯示出不同的階段」。

與此同時，義大利的傳染病例也有增加。路透報導，義大利北部的倫巴第（Lombardy）地區21日宣布發現14起新冠病毒確診感染病例，臨近的威尼托（Veneto）地區出現兩起新冠病毒確診病例。

(中時 )