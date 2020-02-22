分析第24例（北部女）案例，何美鄉認為社區感染風險仍低。（圖／翻攝自何美鄉臉書）

確診北部女的感染源仍未知，許多人擔心台灣是否開始社區感染，但中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，案24從1/19到2/18期間的接觸者仍未發病就醫，表示她並未造成社區感染，因此本土感染的兩病例應是防疫措施未到位前的少數個案。

何美鄉在臉上貼文，流行病學有個術語叫「主動監測」，最近台灣的防疫人員就是在做這個，回溯檢驗未出國的肺炎案例，檢驗他們是否感染新型冠狀病毒。結果也在上百的案例中，找到兩位本土感染的人，第19例（白牌車司機）與第24例（北部女）。

其中第19例的感染源已經找到，其接觸者也都適當地被追蹤隔離，而第24例尚且不知感染源。但有趣的是，由兩位發病的日期，可知感染都在1月24日之前（武漢封城前），也就是台灣防疫警覺、措施尚未到位的時候。

何美鄉表示，她對台灣要求自陸返台人士居家隔離的防疫措施，會發揮效果具有某種程度的信心，因此認為這次「主動監測」找出來的兩個確診案例，僅代表防疫措施未到位之前，所發生的少數個案。

至於台灣有人倡議，兩個本土感染案例是「社區感染」的指標，何美鄉指出，藉著武漢的經驗可知，新型冠狀病毒只要是在無預警的情況下進入社區，它的傳播性是具爆發性且不會自動下降的。

反觀台灣，若過年返鄉的台胞中有隱形的帶原者，持續傳播病毒。1月24日到現在，第一波受感染的人也該發病了，但根據台灣流感的監測系統，可知台灣呼吸道感染人數並沒有增加，反而在過年後幾周一直下降，似乎違反了社區感感染的論點。

何美鄉表示，第24例早在1月29日就診後，結束她可能社區傳播的風險，而她在1/29至2/18這20天之內的所有接觸者若仍未發病就醫，就表示她並無造成社區感染。而這些接觸者雖早過檢疫期，為了保險起見，防疫人員肯定會主動採檢。但從29日後，是否有院內感染就需要釐清， 防疫單位需將社區與醫院兩種風險分開處理，並說明清楚。

何美鄉說，這次疫情的本質，就顯明社區感染是遲早會發生的，但也不需自我放棄，提早宣布它已發生，因為社區感染一旦真的發生，防疫的焦點就要改變，若在不對的時間點改變防疫焦點，對我們非但沒有好處，還可能有害。

(中時電子報)