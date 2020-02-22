大陸監獄新冠肺炎疫情大爆發！據大陸司法部監獄管理局負責人何平昨(21日)表示，至前天（20日）為止，湖北、山東、浙江3省5座監獄共計確診505例，其中浙江省光是20日就新增28例，當中的27例都是來自同十里豐監獄，加上先前的7例，該監獄已有34例確診案例，疫情之所以失控，都是裡面的獄警隱瞞旅遊史，上班6天才被查到。

浙江省司法廳副廳長徐曉波指出，這名隱瞞旅遊史的獄警，1月14日到19日前往武漢旅遊，回到浙江後居然繼續上班，直到1月25日深夜才被抓到，但獄中已有多人受感染。疫情爆發後，十里豐監獄依照大陸國務院的防疫要求，對監獄進行全面排查作業，只要與病例有密切接觸，就會進行隔離觀察。

徐曉波說，逮到這名疫情爆發獄警元兇後，立刻將他送往醫院檢測，果然在1月29日確診是新冠肺炎，30日依法公布該名案例，但因該獄警武漢回來後，上班6天、接觸的人過多，才會造成多名罪犯感染。

(中時電子報)