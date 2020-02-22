第24例北部60歲婦造成2家人感染，其中外孫女前去探病5分鐘就中了新冠肺炎，外界感到困惑，為何如此短時間也會中鏢？是病毒量太高或有其他原因？感染科醫師分析，個案身體虛弱住病房，可能講話聲音很小，外孫女靠很近交談才被感染。

第24例確診個案造成外孫女、小女兒感染新冠肺炎，昨揭露她身上有早期新冠肺炎病毒，由於發病至今時間已久，被中央疫情中心匡列的接觸者多達391人，至今感染源仍不明。

中央社報導，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，第24例不僅住院前有4次門診紀錄，住院後又歷經一般病房、加護病房，中間到底接觸過誰還在進行調查，也擔心是住院時被其他人感染，24例可說「是目前最令人頭痛的個案」。

令外界關注的是，這位60歲婦人外孫女的感染經過，綜觀過去兩人接觸史，外孫女僅本月12日曾到醫院探病，與她的外婆接觸僅短暫5分鐘。黃高彬認為，探病5分鐘就被感染是有可能的，因為個案病況嚴重、身體必然虛弱，講話聲音恐怕很小，外孫女可能得靠很近才能對話，比醫護人員和病人間的距離更近，確實可能因此被感染。

(中時電子報)