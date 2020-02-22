沒想到考辛斯竟然連穿上湖人球衣的機會都沒有，就面臨失業危機了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日爆料，為了簽下即將遭到活塞買斷的大前鋒馬基夫莫里斯，終獲補強的湖人，毅然決定把左膝前十字韌帶撕裂的考辛斯釋出。

先前接連想要招募馬可斯莫里斯、雷吉傑克生兩人，卻遭快艇攔胡的湖人，如今終於等到馬可斯莫里斯的雙胞胎兄弟馬基夫莫里斯遭到活塞買斷，且得到馬基夫莫里斯的加盟承諾，所以決定趕緊清出一個球員名額，考辛斯無奈成為犧牲品。

畢竟考辛斯去年8月在拉斯維加斯的自主訓練，不小心造成左膝前十字韌帶撕裂，本季提前宣告報銷，湖人也在昨天直接告知考辛斯這個噩耗，讓他只能接受現實，接下來可以好好養傷，等到傷癒之後，再來找尋重返NBA戰場的機會。

只是「小皇帝」詹姆斯最近才公開提到，想等待考辛斯傷癒復出，讓他可跟湖人隊友聯手，卻來不及等到這一天，湖人就把考辛斯釋出了，只能說NBA確實只是一門生意，球員隨時隨地都可能成為球隊的籌碼或犧牲品，考辛斯也只能認了。

(中時 )