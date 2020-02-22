對於近期有媒體報導稱「俄官方認證，新型冠狀病毒為『人工合成』」一說，俄官媒《俄羅斯衛星社》報導指出，俄衛生部並未將新冠病毒定性為「人工合成」，並推測造謠者恐對俄語無知，才遭欺騙。

報導指出，俄官方認證新冠病毒由人工合成的說法，似乎是出於大陸微信一名叫做劉清平的用戶，他指出「真正的危險不是來自美國，俄羅斯學者已經弄清，病毒為人工合成，似乎在俄聯邦衛生部網站公佈的俄聯邦衛生部公佈的《新冠狀病毒（2019-nCoV）感染預防、診斷和治療方法臨時方法建議》（以下簡稱《建議》）」。

不過根據《建議》中寫道：「2019-nCoV冠狀病毒，也許是蝙蝠冠狀病毒和未知出處冠狀病毒之間的重組病毒」，「新冠狀病毒的傳染病理未足夠弄清」，「最初的傳染源未確定，首批病例，可能和到訪（中國）武漢海鮮市場有關，市場上出售過家禽、蛇、蝙蝠和其它動物。」，內容並未找到冠狀病毒人工痕跡的內容。

至於為何會被指出有「人工合成」的說法，俄羅斯衛星社推測是他對俄語的無知欺騙了他，誤將「重組」一詞譯成了「人工合成」。報導指出，這個詞的真正含義是「混合式的」，也就是指新冠病毒是蝙蝠和不明出處冠狀病毒的混合體，原文中並沒有任何「人工合成」的字樣。

俄羅斯衛星社也直接採訪了俄聯邦衛生部，並表示：「俄羅斯聯邦衛生部《新冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時方法建議》中，從未指出病毒是人工的。」

(中時電子報)