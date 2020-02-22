高雄市長韓國瑜近期面臨第二階段罷免達標，僅花半個月就將份數衝到40萬份，但wecare高雄20日收到高雄市選委會信函「光復高雄總部違法設立」，將裁處10萬至100萬元罰鍰，並限期提出陳述書。韓粉得知此消息後將其轉傳至臉書社團，嘲諷「可憐哪」。

原來讓WECARE笑不出來的原因，正是因為高雄市選委會近日一封信函，內容表示光復高雄總部違法設立，將「裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期提出陳述書」。對此，罷韓團體反駁：「選委會根本在『找碴』！不管高雄市府怎麼打壓，罷免都不會被罰倒！」。

對此，韓粉們開始在「韓市長後援會」等相關臉書社團，奔相走告此消息，「終於出事了齁」、「可憐哪」、「尹立又違法了！真是X圾！」、「人惡自有天收～人惡自有天收～」、「真是振奮人心的好消息，韓家軍盡量去查法條，找出可以檢舉罷韓團體違法的條文，要求市選會必須依法嚴肅處理」、「知法犯法？」。

(中時電子報)