劉真日前因心臟主動脈瓣膜問題，赴台北榮總開刀。豈料在手術過程中，劉真心臟突然停止跳動，緊急出動葉克膜，靠葉克膜維生續命，今天（22日）進入第16天，家人目前尚未公開發聲，昨天一度傳出，劉真母親透過舞蹈教室的社群群組回應：「平安甦醒恢復中」，讓外界為之振奮。據醫界知情人士向媒體透露，劉真目前病況持平，「沒有變壞，開刀後也沒有移動病房，正在等待後續療程，給她一點時間吧！」且據了解，至今還沒有轉院動作。

據《自由時報》報導，知情人士低調透露，劉真其實沒有昏迷，「因此沒有甦醒的問題，目前意識ok。」外傳劉真因為愛美，不想開刀留疤，而選擇從鼠蹊部透過皮下穿刺的「導管手術」來治療心臟疾病問題。對此該消息來源表示，劉真是執行傳統手術，從胸口下刀，並非外界先前所謠傳為了愛美，改作導管手術。

而劉真從裝葉克膜至今，已經靠此續命16天，由於葉克膜無法久裝，劉真家人與辛龍都未對外正式回應，讓關心劉真的大眾非常擔心。辛龍的老闆吳宗憲受訪時表示，自己每天都會關心辛龍，辛龍因為要照顧4歲獨生女霓霓，人無法時時刻刻守在醫院，但他的心情處於水深火熱中，「他悲傷但堅強著」。至於劉真的病況，他則回應：「目前還是都一樣，很遺憾我們不是醫生、也不是神，唯一可以努力的，就是不斷地為她禱告，不斷地關心他們」。

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(中時電子報)