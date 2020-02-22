謝和弦發文。（圖／翻攝自chord0415 IG）

謝和弦曬出和新歡莉婭合照。（圖／翻攝自chord0415 IG）

歌手謝和弦和混血老婆Keanna四年前結婚，過年前因Keanna舉報謝和弦呼麻，夫妻感情也宣告破裂，昨(21日)Keanna透露回到老家發現自己的東西被謝和弦丟光光，隨後謝和弦回應東西是他爸爸丟的，跟他無關，也強調：「意思就是掃地出門」。

謝和弦先前爆料Keanna做高級飯局，引來Keanna反擊下最後通牒，表示手上有可以毀滅兩人的影片和驗傷單，並批評莉婭：「妳是真的該緊張，因為妳的影片比八點檔精彩」，也說：「我手上有的是可以毀滅妳們各自的錄音錄影和醫院的驗傷單」。

昨Keanna表示，趁身體好一點回埔里家中拿衣服，卻發現自己的東西已經被擅自清光，又聽到爸爸的安慰讓她泛淚。稍後，謝和弦回應：「東西是我爸清光的，意思就是掃地出門，爸寶掰掰，媽都不愛，裝荷蘭人」，又貼出他與新歡莉婭合照，說：「莉婭&和弦，從此過著幸福快樂的人生，繼續用音樂和藝術造神人。無能進化的低等酸民人類，從此人生變黑白的，直到死去覺醒那一刻。」

(中時電子報)