中央流行疫情指揮中心今 (22)日10:00召開記者會說明最新疫情。(中時電子報臉書直播)

鑽石公主號滯留國人昨(21)日晚包機順利返台，疾管署進行高規格檢疫，其後續隔離安排為何？日本、韓國疫情持續延燒，健保局勾稽移民署資料，即起健保卡註記日本、韓國出入境資料，健保卡持有人就診都可查出日、韓旅遊史，我方會進一步升級對日、韓的旅遊疫警示嗎？北部婦人第24例造成2家人感染，其餘家屬和接觸者的疫調和採檢結果如何？中央流行疫情指揮中心今 (22)日10:00召開記者會，將說明鑽石公主號、中區北區最新疫情進度和相關防疫措施。

(中時電子報)