直播》中區、北區有新疫情？指揮中心10：00說明 09:402020/02/22 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心22日10:00召開記者會，將說明鑽石公主號、中區北區最新疫情進度。(資料照片 林周義攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今 (22)日10:00召開記者會說明最新疫情。(中時電子報臉書直播) 鑽石公主號滯留國人昨(21)日晚包機順利返台，疾管署進行高規格檢疫，其後續隔離安排為何？日本、韓國疫情持續延燒，健保局勾稽移民署資料，即起健保卡註記日本、韓國出入境資料，健保卡持有人就診都可查出日、韓旅遊史，我方會進一步升級對日、韓的旅遊疫警示嗎？北部婦人第24例造成2家人感染，其餘家屬和接觸者的疫調和採檢結果如何？中央流行疫情指揮中心今 (22)日10:00召開記者會，將說明鑽石公主號、中區北區最新疫情進度和相關防疫措施。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #中區 #北區 #說明 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市就服站 助遠航失業勞工 04:102020/02/18 地方新聞 騎士嚴重摔傷 嘉雄陸橋3月2日起封閉減道整修10天 15:412020/02/19 生活 最受歡迎造型熱氣球 梵谷球奪冠 16:462020/02/19 生活 肺炎不出門 他在家狂跑10小時 19:132020/02/20 日常 漢唐配息 連兩年超過10元 04:102020/02/21 證券．權證 「南鐵地下化」首場公聽會 8土地共4戶居民未同意 14:482020/02/21 生活 鑽石公主號台籍旅客 晚間10點抵台 15:372020/02/21 生活 1998萬法拉利遭3男持狠砸10秒 車主「異常」不追究 15:362020/02/21 社會 陸股周線上漲4.2%為10個月來最高 18:402020/02/21 財經 華山新化站在地服務10年 陪伴逾200位弱勢孤老 00:182020/02/22 生活 生活熱門新聞 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 政府還在計較這個 前疾管局副局長心痛：陳時中恐毀在這 - 生活 恐怖！居家檢疫失聯 南投男被抓到「正要去環島」 - 生活 日大臣得意秀鑽石公主船內防疫照 網一看氣炸：難怪會失控 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。