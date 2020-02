從中國大陸爆發的新冠肺炎疫情,蔓延世界多國,最近外國網友發現,有一本出版於2008年的書籍,內容竟然精準提到,2020年會爆發一場肺炎疾病,還指出它會攻擊肺部和支氣管,且內容更提到,此疫情10年後還會再度發生一次,而此書的出版人,是一名自稱是靈媒的女作者,但她已經於2013年辭世,享壽77歲。

外國臉書粉專「黑色文明網路」(Black Civilisation Network),近期貼出一本書籍內頁照片,這本書是由一名自稱「靈媒」的美國作家蘇菲亞.布朗(Sylvia Browne),與共同作者林賽.哈里森(Lindsay Harrison),兩人在2008年的寫下預言書籍《末日:有關世界末日的預言》(暫譯),原文書名:End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World)。

其中書中有一個段落提到,大約在2020年,會有一種類肺炎的嚴重疾病,在全球散播,這場疾病能攻擊肺部和支氣管,且會抵抗所有已知的療法。此預言書的內容還提到,這個疾病會迅速爆發,但又會突然迅速消失,且未來10年後再次爆發,然後才會完全消失。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)