從中國大陸爆發的新冠肺炎疫情，蔓延世界多國，最近外國網友發現，有一本出版於2008年的書籍，內容竟然精準提到，2020年會爆發一場肺炎疾病，還指出它會攻擊肺部和支氣管，且內容更提到，此疫情10年後還會再度發生一次，而此書的出版人，是一名自稱是靈媒的女作者，但她已經於2013年辭世，享壽77歲。

外國臉書粉專「黑色文明網路」（Black Civilisation Network），近期貼出一本書籍內頁照片，這本書是由一名自稱「靈媒」的美國作家蘇菲亞．布朗（Sylvia Browne），與共同作者林賽．哈里森（Lindsay Harrison），兩人在2008年的寫下預言書籍《末日：有關世界末日的預言》（暫譯），原文書名：End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World）。

其中書中有一個段落提到，大約在2020年，會有一種類肺炎的嚴重疾病，在全球散播，這場疾病能攻擊肺部和支氣管，且會抵抗所有已知的療法。此預言書的內容還提到，這個疾病會迅速爆發，但又會突然迅速消失，且未來10年後再次爆發，然後才會完全消失。

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(中時電子報)