新冠肺炎疫情延燒，截至今早（22日）8點56分中國境內已出現7萬6千多人確診、造成2千多人死亡，同時也可聽到不少站在第一線的醫護人員因此染上新冠肺炎，甚至不幸殉職的噩耗。近日武漢又有一名醫生在疫情一線工作中感染新冠病毒，經搶救無效去世，但消息卻遲了2個禮拜才公布，引發熱議。

協和武漢紅十字會醫院昨（21日）發布公告，一名外科醫生肖俊在對抗疫情第一線感染新冠肺炎，上月26日住院，27日轉至金銀潭醫院，不幸的是，因病情惡化，經搶救無效，於本月8日晚間6點13分離世；目前肖俊的感染源不明，同事表示，他是一名外科醫生，不像其他科的醫生會頻繁接觸病人，因此推測是新冠肺炎患者接觸某位醫生，肖俊在與該名醫生接觸最終染上肺炎的。

醫院表示，肖俊病重期間，區領導和醫院黨委書記、院長曾去看望家人，在他去世後，醫院領導第一時間上門表示哀悼並慰問家人，就當前的困難進行瞭解，並表示，對家庭關愛的接力棒會傳遞下去，並安排工作人員與家人保持聯繫，瞭解其需求，並隨時伸出援手以解決。

不過，肖俊逝世的消息竟然在事發後14天才公布，令外界十分不解，紛紛留言：「這算是武漢政府又給隔離了14天嗎」、「死訊也有14天潛伏期嗎？為什麼現在才報」、「還有多少？一塊說出來吧」、「是不是又一個被訓誡的醫生啊」。

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(中時電子報)