新冠肺炎疫情引發投資人恐慌，加上經濟數據不佳、30年美債殖利率新低，拖累美股重挫逾200點，其中費城半導體指數暴跌近3%慘遭血洗，相關類股全軍覆沒，超微狂瀉7%，台積電ADR也大跌1.5%，災情相對較輕。

新冠肺炎疫情全球確診已超過7.6萬例，逾2300人死亡，絕大多數病例都在大陸。儘管大陸新增病例有減緩趨勢，但其他國家確診病例迅速增加，韓國疫情失控，今又暴增142例，累計確診高達346例，而稍早義大利1天增加17例，且出現死亡案例。

在經濟數據部分，IHS Markit今天公布，美國2月經理人指數PMI降至49.4，創下6年多來最差表現；製造業PMI初估值也降至50.8，創去年8月以來新低。

此外，市場避險情緒升溫，資金流入國債市場。30 年美債殖利率摔至1.89%歷史新低，10年期美債殖利率殺破1.5%的重要關卡，跌至1.47%。

受到諸多利空消息衝擊，美股周五賣壓出籠，道瓊指數終場下跌227.57點（跌幅0.78%），收在28992.41點；標準普爾500指數下挫35.48點（跌幅1.05%），收在3337.75點；以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫174.38點（跌幅1.79%），收在9576.59點。

科技股全面下殺，尖牙股也嚇趴，包括蘋果、亞馬遜、Alphabet（谷歌母公司）和臉書股價紛紛下挫2%~2.6%不等。

值得留意的是，費城半導體指數狂殺2.99%，收 1,891.05 點，半導體類股再度淪為重災區，其中超微（AMD）重挫6.97%；輝達（Nvidia ）大跌4.74%；美光下跌 3.41%；高通下跌 2.73%；而台積電ADR挫跌1.58%，跌幅相對較輕。

德國經濟研究機構IfW主任Gabriel Felbermayr警告，新冠肺炎疫情已超越美陸貿易戰和英國脫歐，成為目前全球經濟最大威脅，甚至可能是「雷曼風暴」，對大陸經濟將產生更持久的影響

分析師Peter Berezin表示，即使疫情退燒，企業恐在短期內受到衝擊，目前看來無法避免，而全球經濟成長恐降至零，今年稍晚才會反彈。

(中時電子報)