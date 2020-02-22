5G競標隨著昨(21)日第二階段頻段位置競標出爐，台灣激烈的首波5G競標宣告結束，總標金衝上1421.91億元，在昨日第二階段競標中，老大哥中華電(2412)再砸20.8億元拿到「魚肚」、遠傳以20.3億元標到「魚頭」靠近「魚肚」位置，台灣大、台灣之星則未再出分文，分別拿下最後「魚尾」以及最前端「魚頭」位置，隨著競標作業告一段落，業者現階段全力衝刺第三季拚開台。

台灣首次的5G競標採兩階段進行，第一階段為頻譜「數量」競價，歷經共26天的競價，標金衝上1380.81億元，熱門頻段3.5GHz得標業者有中華電、台灣大(3045)、遠傳(4904)、台灣之星，但因電信業者經過馬拉松式的協商，依舊無達成共識，故昨(21)日再針對頻譜「位置」進行競標，中華電(2412)再砸20.8億元拿到「魚肚」、遠傳以20.3億元標到「魚頭」靠近「魚肚」位置，台灣大、台灣之星則未再出分文，分別拿下最後「魚尾」以及最前端「魚頭」，兩階段總標金高達1421.91億元，台灣5G競標在一波金錢競逐下宣告落幕。

本次釋出得5G頻譜中，270MHz的3.5GHz堪稱最超級人氣王，也將其簡單分為「魚頭」、「魚肚」、「魚尾」位置，以目前頻譜狀況來說，魚肚位置最乾淨，最有利於業者發展，故也成為最搶手位置，也相對有利發展成連續頻寬，這也是為何在第二階段時，中華電願意再砸20.8億元搶「魚肚」，遠傳則以20.3億元拿下「魚頭」接近「魚肚」位置。

中華電本次5G競標共砸下483.73億元，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，董事長謝繼茂表示，對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路；另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮，他強調，「本次標金雖然比預期稍高，但不影響今年對於5G的網路建設計畫」。

台灣大本次則是拿下3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬、28GHz的G24-G25頻段計200MHz頻寬，總經理林之晨表示，台灣參與本次5G競標，取得的頻譜，足以提供未來10年各類超5G服務與應用不虞匱乏的高速頻寬，不僅讓各項創新應用發展遊刃有餘，也為用戶成長注入動能活水，每單位頻寬價格為電信三雄最低，林之晨總強調，為提供客戶最佳服務並達成5G頻譜最佳使用效益，將積極與其他業者展開合作，落實5G共頻共網共建的永續發展精神，台灣大也同時宣佈，即日起把頻譜競標後餘裕的充足資金，全面投入5G基站建設，將在第三季開台。

遠傳本次在3.5GHz拿下橫跨「魚頭」與「魚肚」位置，還有具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，遠傳總經理井琪表示，遠傳在此次5G競標中很高興成功取得足夠且適合公司發展5G的頻譜數量與優勢位置，遠傳也早已全面啟動5G網路建設前置作業與業務推展，期待遠傳能成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

台灣之星本次在5G砸下197.08億元，取得3.5GHz F1-F4頻段位置，未來將持續發揮關鍵小業者的影響力，台灣之星總經理賴弦五表示，對於競標結果，台灣之星以業界最低標金成本取得3.5GHz黃金頻段40 MHz，不但232萬用戶所享有全市場最大的用戶個人頻寬，又以零成本取得「魚頭」位置，未來將全力投入5G建設。

至於亞太電，先前直呼標金高得離譜，故也是本次唯一未取得3.5GHz的業者，未來在3.5GHz部分，亞太電會儘快確認合作業者和合作方式，預計可與策略合作夥伴同時開台，亞太電總經理黃南仁表示，本次標金創下世界第三高紀錄，未來基地台建設所需站數較4G增加3倍以上，資本支出不容小覷。

豪擲千億的5G頻譜競標告一段落，但電信業者卻只能說是過了第一關，因為5G喊出第三季開台，緊鑼密鼓的建設也恐讓電信業者絲毫沒有喘口氣的時間，開台後如何端出牛肉，讓企業應用、消費端買單，甚至是資費的設定，樣樣都不是省油的燈，電信業者一方面要繼續過招、一方面又要談合作，5G大戰未完待續，只會更精采。

(時報資訊)