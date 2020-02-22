還記得1月29日這場因為「小飛俠」布萊恩突然墜機身亡導致延賽的湖人遭遇快艇「洛城內戰」嗎？根據《紐約時報》記者史坦22日報導，聯盟確定讓本季第3次洛城內戰改到4月10日進行，卻讓湖人將遭逢罕見的連3天出賽考驗。

根據史坦的報導，為了「喬」出這場洛城內戰延賽的比賽時間，不少球賽因此變動時間，原本4月8日湖人主場遭遇公牛改到4月9日，4月9日快艇碰上公牛改到4月7日，4月10日湖人與勇士之戰改到4月8日，簡直是改到眼花撩亂。

只是如此一來，湖人就必須在4月8到10日期間，接連在自家主場遭遇勇士、公牛與快艇，上次聯盟出現這種連3天出賽的情況，是2018年3月的鵜鶘，如今換成湖人面臨如此考驗，相信將讓詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星操翻天。

隨著湖人與快艇本季第3次洛城內戰改到4月10日進行，卻對全力想要擊敗快艇的湖人來說，可說相當不利，畢竟本季前兩次洛城內戰，都由快艇贏球，如今湖人必須在連3天出賽的第3場遭遇快艇，無論在體能或精神上都處劣勢。

(中時 )