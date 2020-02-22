校園防疫總動員！全台各校開學在即，因應新冠肺炎疫情，台中市政府環保局針對全市419所公立高中以下學校全面消毒，除已完成135所公立學校消毒，在市長盧秀燕指示下，昨天起加碼針對45所私立高中及國中小展開消毒作業，預計開學前完成全市464所公私立學校防疫，讓師生安心上課。

市長盧秀燕指示校園防疫務必做到滴水不漏、不可鬆懈，教育局長楊振昇、環保局副局長陳政良，昨日到惠來國小視察校園消毒作業，環保局消毒人員全程穿著護目鏡、口罩等防護裝備，在校園周邊及廁所、走廊、操場等開放空間噴藥，不放過任一角落。

楊振昇指出，此次由環保局與教育局通力合作，環保局負責學校周邊公共環境消毒，提醒學校也需加強經常接觸的門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域消毒，維護學生健康。

陳政良說，按照目前進度，可望於開學前順利完成超過全市464所公私立學校消毒作業，包括全市419所公立高中、國中小及幼兒園，以及全市45所私立高中及國中小；呼籲校方開學後仍應加強師生宣導衛教，做好個人防護措施，落實自主檢疫消毒作業，保護自身，也保護他人健康。

(中時 )