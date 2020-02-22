武漢二次包機因台灣和大陸堅持飛機要由誰飛，而遲遲卡關中。對此，許多藍委認為，這時候雙方不要再拘泥政治意識形態，應採變通方式處理。不過，作家苦苓聽完國民黨的變通方法，怒批國民黨有種再說一遍！

國人滯留武漢第二次包機，大陸堅採首次包機由東航執行，而我方主張防疫優先推派華航接運，意外演變成政治角力。對此，有許多藍委表示，既然我方堅持防範疫情，就不要拘泥飛機是台灣還是大陸飛，兩岸在這個時刻爭執這個非常不人道，應放下政治意識形態，盡速讓台人回台，否則雙方都有責任。

對於藍委的提議，苦苓直接在臉書發文怒批，所以國民黨立委，你們現在是主張中國用他們的飛機、不准我們檢疫、一次送武漢九百多人過來、順便夾帶幾個確診的在裡面嗎？再說一遍！

底下網友紛紛表是，「司馬昭之心，路人皆知」、「國民黨恨民進黨為何還不出錯」、「中國國民黨就是要扯後腿，搞破壞」，但也有網友要大家將心比心，沒有任何想遇到這樣的情形。

(中時電子報)