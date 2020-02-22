「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)曾是聯盟最可怕的禁區怪物，他最近在廣播節目說，除了他本來很強壯之外，其實他的推土機式打法是來自繼父哈里生(Phillip Harrison)。哈里生堅持歐尼爾必須像個硬漢，不需要學那些取巧的技術流。

「我有一次在高中比賽，對手都是小個子，我本來要灌籃，但改成挑籃沒進。我老爸在暫停時把我叫過去罵。」歐尼爾說：「我告訴他，我想學J博士和魔術強生，然後他就搥了我一拳。」

哈里生喝斥說：「你是俠客，就該打得像個俠客。」歐尼爾說他當時覺得委屈，含淚回到場上，奮力一灌把籃框都扯下來。「我回頭看我爸，他只是向我點點頭。」

俠客的名字"Shaquille Rashaun"意思是阿拉伯文的「小戰士」，他母親露西爾(Lucille O'Neal)未婚懷孕而被家人疏遠，生父持毒入獄，還好露西爾非常堅強(身高188公分)並且受過高等教育，加上繼父哈里生的關懷，歐尼爾有個正常的童年。

哈里生是美軍士官，歐尼爾9歲時，他就看好歐尼爾未來能成為名人堂籃球員。歐尼爾對哈里生十分尊敬，曾說「生父閃邊，哈里生才是我父親。」直到哈里生2013年去世，歐尼爾才首次跟自己的生父說話：「我不恨你，我有個美好的人生和哈里生。」

從那之後的另一場比賽，歐尼爾就拚命灌籃給哈里生看。終於他明白自己不需要模仿任何人，因為他是獨一無二的俠客歐尼爾。

(中時電子報)