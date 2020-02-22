蘆洲豆漿店外發生碰撞 情侶怒朝老夫婦潑豆漿 10:302020/02/22 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方獲報後，出動多名警力到場（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩對男女21日晚間9時於新北市蘆洲區信義路某豆漿店外，因肢體碰撞發生爭執，年輕情侶怒向年長老夫婦潑灑豆漿，幸好對方及時閃過未有受傷情形，年輕情侶更口出惡言，朝對方大罵三字經，聲量之大嚇得附近民眾趕緊報案，警方獲報後，出動多名警力到場，並將雙方帶返派出所，雙方已相互道歉，並表示不會提告。 (中時 ) #情侶 #年輕情侶 #老夫婦 #年輕 #豆漿店 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝行動派 助青年在各行業發光 04:102020/02/18 政治要聞 演情侶配對馬俊麟 何蓓蓓公私分明 04:102020/02/19 娛樂新聞 年輕女罹流感2天身亡 開學日倒數拉警報 11:022020/02/19 生活 年輕人還愛考公務員嗎 網2字解答 18:312020/02/19 日常 大隱二代操刀紅樹林推小宅 搶台商回流置產熱 21:322020/02/19 財經 情侶曬熱吻照 鏡頭拉遠一看全笑噴 14:402020/02/21 日常 社會熱門新聞 女兒遭性侵父親幫討公道 雙親護子反遭毆四肢全癱 - 社會 人妻激戰情夫「內褲掛浴室」 成偷情鐵證 - 社會 浙江監獄疫情大爆發 竟因獄警隱瞞旅遊史 - 社會 管永安拾荒藏淡水橋下 稱：「不知道要配合檢疫」將遭罰 - 社會 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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