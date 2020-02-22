兩對男女21日晚間9時於新北市蘆洲區信義路某豆漿店外，因肢體碰撞發生爭執，年輕情侶怒向年長老夫婦潑灑豆漿，幸好對方及時閃過未有受傷情形，年輕情侶更口出惡言，朝對方大罵三字經，聲量之大嚇得附近民眾趕緊報案，警方獲報後，出動多名警力到場，並將雙方帶返派出所，雙方已相互道歉，並表示不會提告。

(中時 )