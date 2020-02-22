中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，日本新冠肺炎(COVID-19)確診病例數已達110例，分散於14都道府縣，超過7成為當地或疑似當地感染，其中多例感染源不明，且已發生數起社區及醫院群聚，該國防治政策已由防堵轉為減害。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，韓國確診病例快速增加，今日又暴增142例，累計已達346例，逾7成為當地或疑似當地感染，其中5例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，該國已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區，。

陳時中指出，考量我國與該兩國往來密切，為國人經常旅遊國家，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。媒體提問後，他進一步表示，不排除針對日韓邊境進行管制。

據目前統計，泰國屬於第1級注意；新加坡、日本、南韓屬於第2級警示；大陸、香港、澳門則屬於第3級警告，民眾若前往第1級注意地區，應遵守當地一般預防措施；若前往第2級警示地區，則應採取加強防護；第3級地區則應避免所有非必要旅遊。

指揮中心將嚴密監控國際間疫情變化，視疫情狀況隨時調整旅遊建議範圍。並呼籲民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )