新冠肺炎疫情延燒，衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德表示，人類感染冠狀病毒以呼吸道症狀為主，患者大多數能康復，死亡個案多具有糖尿病、慢性肝病等潛在病史，且吸菸者較易感染新型冠狀病毒引發的新冠肺炎。汪政德提醒有吸菸的民眾應儘快戒菸，以對抗武漢病毒，降低引發重症、死亡的風險。

汪政德表示，嚴重特殊傳染性肺炎為2019年底時在中國大陸武漢爆發的一種肺炎，是由一種新發現的冠狀病毒所引起的，命名為2019新型冠狀病毒。

而人類感染冠狀病毒以呼吸道症狀為主，病毒主要透過飛沫傳播，也可透過接觸傳播，罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難，嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等，且吸菸者比較容易感染新型冠狀病毒引發的武漢肺炎。

汪政德表示，目前這個病毒感染後尚無特定有效藥物可供治療，預防勝於治療。除了徹底執行防疫4招，咳嗽戴口罩；肥皂勤洗手；少去傳統市場、醫院等人多場所；避免接觸野生動物、禽鳥。汪政德籲有吸菸的民眾應儘快戒菸，以對抗武漢病毒。

汪政德說，有戒菸需求者可至戒菸門診尋求協助，醫院的戒菸服務可適當給予輔助藥物幫助戒菸。

(中時 )